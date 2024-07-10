TÜİK, Çetinkaya'nın enflasyon açıklamasını böyle savundu: Bağlamından koparıldı

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Başkan Erhan Çetinkaya’nın “Enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark bulunmadığına” ilişkin sözlerinin bağlamından koparıldığını savunuldu: “Başkanımız bir soru üzerine ‘Yüzde 45 ve yüzde 75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır’ ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir."

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Başkan Erhan Çetinkaya’nın “Enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark bulunmadığına” ilişkin sözlerinin bağlamından koparıldığını savunuldu. Açıklamada, “Başkanımız bir soru üzerine ‘Yüzde 45 ve yüzde 75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır’ ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir” denildi.

TÜİK'ten, Başkan Erhan Çetinkaya’nın önceki gün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı ve dün basına yansıyan değerlendirmelerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 08.07.2024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir. Başkanımız bir soru üzerine ‘Yüzde 45 ve yüzde 75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır’ ifadesini kullanmış olup açıklamalar bağlamından koparılarak maksatlı olarak medyaya farklı bir şekilde servis edilmiştir.”

NE DEMİŞTİ?

Erhan Çetinkaya'nın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark bulunmadığını' söylediği, “Fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatı bir yıl sonra 175 veya 145 TL olacak arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum, matematiksel bir gerçeklik” ifadelerini kullandığı, basına yansımıştı.