TÜİK davasında kritik gün yarın: Karar çıkacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında, enflasyonu düşük göstererek milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği iddiasıyla açılan dava yarın başlıyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın duruşması, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde saat 09.30’da görülecek.

TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir’in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

Avukat Ali Erdem Gündoğan, “Açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle haksızlığa uğrayan dar ve sabit gelirli vatandaşlar TÜİK’in yargılandığını görmek, savunmasını dinlemek için tarihi olaya tanıklık etmek istiyor. Umarız ki dava emeklilerin lehine sonuçlansın, zam kayıpları geriye dönük giderilsin” dedi.

Gündoğan, mahkemenin 15 gün içinde kararını açıklaması gerektiğini, hatta duruşma günü de kararın çıkabileceğini ifade etti.

Gündoğan, “Dava kazanıldığı takdirde TÜİK’in enflasyonu düşük hesapladığı ortaya çıkacak ve emeklilerin aylıklarına geriye doğru zam yapılması gündeme gelecek. Böylesine önemli bir davada tüm emeklileri yanımızda görmek istiyoruz” dedi.