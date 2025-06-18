TÜİK: Dış ticaret haddi 1,9 puan arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak 88,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 17,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 arttı. İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 0,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,1 ARTTI

İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3 arttı, yakıtlarda yüzde 11,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 arttı. İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak, 2025 yılı Nisan ayında 88,4 oldu. (DHA)

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