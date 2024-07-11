TÜİK: Dış ticaret haddi mayısta 0,8 puan azaldı

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret haddi verilerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında dış ticaret haddi bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak 86,5 oldu.

Türkiye'nin mayıs ayında dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı.

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 11,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİNDE ARTIŞ

İhracat miktar endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6 arttı, yakıtlarda yüzde 13,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,3 arttı.

İTHALATTA YÜZDE 11,2 AZALMA

İthalat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 4,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 11,2 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak, 2024 yılı mayıs ayında 86,5 oldu.