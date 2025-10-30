TÜİK duyurdu: Enflasyon hesaplama yöntemi değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde 2026 Ocak ayından itibaren enflasyon hesaplamasında değişiklik yapılacağı duyurdu.

Açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda 2026 yılı Ocak ayından itibaren tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı olarak tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) temel yılı 2025=100 olarak güncellenecek.

Kararla birlikte TÜFE ağırlıklarının ana kaynağı olarak Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları esas alınacak. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecek.

TÜİK duyuruda mevcut 2003=100 temel yılına dayalı tarihsel serinin zincir endeks yapısı korunarak yeni sınıflamaya göre yeniden yapılandırılacağını, bu nedenle manşet enflasyon göstergelerinde değişiklik olmayacağını açıkladı. Ancak bazı alt endekslerde sınıflama farklılıklarından kaynaklı değişiklikler görülebileceği belirtildi.

Kurum, söz konusu uyum çalışmalarının son iki yıldır planlı biçimde yürütüldüğünü belirterek, tüm ayrıntıların 2026 Ocak ayı TÜFE haber bülteni ile kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.