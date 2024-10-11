TÜİK duyurdu: Ülkede sorun yok

Kriz ülkenin tamamını esir almışken sadece TÜİK’in bahçesine uğramıyor. Dün açıkladığı rakamları yorumlaması ve kamuoyuna sunması bile çok farklı. Avrupa’nın en kötü gelir dağılımı tablosu, en büyük işsiz ordusu ve en sert sanayi üretimi düşüşünün yaşandığı ülke Türkiye oldu. Ama bu durum bile ülkenin resmi bir kurumunun desteğiyle ve büyük bir titizlikle başarı olarak sunuluyor.

Bugün gazete sayfalarında ya da televizyon ekranlarında tüm yandaş basın TÜİK’in orataya koyduğu bu rakamlar üzerinden ekonomiyi değerlendirecek ve iktidar tarafından yeni bir başarı hikayesi yazmaya başlayacak. Sokağa kafasını uzatan her kesin görebileceği gibi durum çok farklı. Üç farklı haber Türkiye’nin içine sürüklendiği ülkenin yüzde 80’inini doğrudan etkileyen büyük ekonomik buhranı anlatmak için yeterli olur.

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YİNE KILIFINA UYDURDU

TÜİK’e göre işsiz sayısı istikrarlı şekilde azalıyor. İşsiz sayısı ağustosta 3 milyon 55 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik böylece yüzde 8,5 seviyesine kadar gerilemiş oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre artarak yüzde 16,5 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranında bir azalma yok. Bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2’ye çıktı. TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Geniş tanımlı işsizlik olarak bilinen, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

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GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 11 MİLYON!

• Ağustos 2024’te geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,2, geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon.

• TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik düşerken, geniş tanımlı işsizlik artıyor.

• Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2,2 milyon kişi arttı.

• Zamana bağlı eksik istihdam 3,5 milyona yaklaştı.

• Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 35,7.

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Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı.

SANAYİDE SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

TÜİK açıklamasında sanayinin alt sektörleri incelendiğinde durum farklı değil. Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

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DUY DA İNANMA: YOKSULLUK AZALMIŞ

TÜİK verilerine göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı 2023 yılına göre 0,9 puan düşerek yüzde 13,5 oldu. Yoksul sayısı 12 milyondan 11 milyon 303 bine düşerken yoksulluk sınırındaki kişi sayısı 17,7 milyondan 32,1 milyona çıktı. TÜİK ne kadar saklarsa saklasın asıl gerçeği değiştiremiyor. Neredeyse ülkenin tamamını yoksulluk sınırına getirmiş durumda. TÜİK bu olumlu verilerine rağmen halkın yoksullukla sınavı bitmiş değil. Verilere göre Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 58'i borçlu. Yine bu coğrafyada yaşayan yüz haneden 59'u bir haftalık bile tatil yapamıyor. Konut sorunu en önemli mesele. Her 100 kişiden 32'sinin çatısı sızdırıyor.