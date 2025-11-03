TÜİK Ekim 2025 Enflasyon Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre TÜFE, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 arttı. Yıllık bazda enflasyon %32,87 seviyesine ulaşırken, 12 aylık ortalama TÜFE oranı ise %37,15 olarak gerçekleşti. Böylece, fiyat artışları hem aylık hem de yıllık ölçekte dikkat çekici bir seyir izledi.

TÜFE EKİM 2025 VERİLERİ: AYLIK, YILLIK VE ORTALAMA ARTIŞLAR

Ekim 2025’te TÜFE’deki değişim oranları aşağıdaki şekilde kaydedildi:

Gösterge Oran (%) Bir önceki aya göre değişim 2,55 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim 28,63 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim 32,87 On iki aylık ortalamalara göre değişim 37,15

Geçen yılın aynı ayında (Ekim 2024) yıllık enflasyon %48,58 seviyesindeydi. Bu yılki oran, geçen yıla kıyasla düşüş göstermiş olsa da, fiyat artışlarının hâlâ yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

GIDA, KONUT VE ULAŞTIRMA FİYATLARI YÜKSELDİ

Ekim ayında en yüksek fiyat artışı gıda, konut ve ulaştırma gruplarında yaşandı. TÜİK verilerine göre:

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış: %34,87

%34,87 Konut harcamalarında yıllık artış: %50,96

%50,96 Ulaştırma grubunda yıllık artış: %27,33

Bu üç kalem, yıllık enflasyona en fazla etki eden harcama grupları oldu. Gıda grubunun enflasyona etkisi %8,44, konut grubunun etkisi %7,75, ulaştırmanın etkisi ise %4,34 olarak hesaplandı.

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ GIDADA

Aylık bazda en fazla artış da yine gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Ekim ayında gıda fiyatları %3,41 artarken, konut harcamaları %2,66, ulaştırma %1,07 oranında yükseldi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış: %3,41

%3,41 Konutta aylık artış: %2,66

%2,66 Ulaştırmada aylık artış: %1,07

Ekim ayı itibarıyla TÜFE kapsamındaki 143 temel harcama başlığından 118’inde fiyat artışı yaşanırken, 18’inde düşüş, 7’sinde ise değişim olmadı.

ENFLASYONUN ALT KALEMLERİ: ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

TÜİK’in açıkladığı özel kapsamlı TÜFE göstergeleri, işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç fiyat artışlarını gösteriyor. Buna göre “B” endeksi olarak adlandırılan özel kapsamlı TÜFE göstergesi, yıllık bazda %32,52 ve aylık bazda %2,43 arttı.

Gösterge Türü Yıllık Artış (%) Aylık Artış (%) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE (A) 34,67 1,81 İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç TÜFE (B) 32,52 2,43 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler hariç TÜFE (C) 32,05 2,41 İşlenmemiş gıda hariç TÜFE (D) 32,82 2,30

Bu göstergeler, fiyat artışlarının sadece enerji ve gıda kaynaklı olmadığını; çekirdek enflasyonun da yüksek seyrettiğini ortaya koydu.

YILLARA GÖRE EKİM ENFLASYON KARŞILAŞTIRMASI

Yıl Aylık Değişim (%) Yıllık Değişim (%) 12 Aylık Ortalama (%) 2025 2,55 32,87 37,15 2024 2,88 48,58 62,02 2023 3,43 61,36 54,26

Bu tabloya göre, 2025 yılı Ekim ayı enflasyonu önceki iki yıla kıyasla düşüş eğilimi gösterse de, fiyatlar genel seviyesindeki artış hâlâ yüksek seviyede seyrediyor.

ÖZEL KAPSAMLI GÖSTERGELER NE ANLAMA GELİYOR?

“B endeksi” olarak da bilinen özel kapsamlı TÜFE, kısa vadeli fiyat oynaklıklarını daha net görmek için enerji, tütün ve gıda gibi fiyat dalgalanması yüksek kalemleri hariç tutar. Bu göstergeler, para politikası kararlarında Merkez Bankası tarafından yakından takip edilmektedir.

Ekim 2025 enflasyonu yüzde kaç oldu?

TÜİK verilerine göre Ekim 2025’te aylık enflasyon %2,55, yıllık enflasyon %32,87 olarak açıklandı.

12 aylık ortalama TÜFE oranı nedir?

Ekim 2025 itibarıyla 12 aylık ortalama TÜFE oranı %37,15 olarak gerçekleşti. Bu oran kira artışlarında da yasal üst sınırı belirliyor.

En fazla fiyat artışı hangi kalemlerde oldu?

Gıda, konut ve ulaştırma grupları fiyat artışlarında öne çıktı. Gıda fiyatları yıllık %34,87, konut %50,96, ulaştırma %27,33 oranında arttı.

Çekirdek enflasyon (B endeksi) ne kadar arttı?

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç çekirdek TÜFE (B endeksi) yıllık %32,52, aylık %2,43 oranında arttı.

Bir sonraki enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

TÜİK, bir sonraki enflasyon bültenini 03 Aralık 2025 tarihinde yayımlayacak.

TÜİK’in Ekim 2025 TÜFE raporu, fiyat artışlarının birçok kalemde devam ettiğini gösterdi. Yıllık enflasyon %32,87’ye gerilerken, özellikle gıda ve konut fiyatları artışın temel belirleyicileri oldu. 12 aylık ortalama TÜFE oranı %37,15 ile yüksek seyrini korurken, çekirdek enflasyonun da güçlü kalması fiyat baskılarının sürdüğüne işaret ediyor.