TÜİK eleştirisine manevi tazminat kararı: CHP'li Altay'dan tepki

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında, 3 Kasım 2022 tarihinde TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kurum ve yöneticilerine yönelik hakaret içerdiği iddia edilen ifadeler nedeniyle manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Altay’ın ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve TÜİK’in kişilik haklarını ihlal ettiği kanaatine varıldı. Mahkeme, Engin Altay'ın TÜİK’e 10.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Karara hem davacı TÜİK hem de davalı Altay tarafından istinaf başvurusu yapıldı. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını onayarak her iki tarafın da itirazlarını reddetti.

Altay, 10 bin TL manevi tazminatın yanı sıra, 3.248,00 TL manevi tazminat işlemiş faiz, 816,40 TL yargılama gideri, 226 TL yargılama gideri işlemiş faiz 9 bin 200 TL karşı vekalet ücreti ve 2 bin 537 TL karşı vekalet ücreti işlemiş faiz olmak üzere toplamda 26 bin 027 TL ödeyecek.

"BENDEN ALDIĞI PARALARLA ETİK VE LİYAKAT EĞİTİMİ ALSIN"

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, karara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara tepki gösterdi.

Altay, açıklamasında "TBMM Genel Kurulunda; "TÜİK, memurun ve emeklinin sofrasından enflasyonu yanlış göstererek, bilinçli olarak kasıtlı olarak düşük göstermek suretiyle memurun ve emeklinin sofrasından ekmek çalmıştır. Ekmek! Rızık çalmıştır” demiştim. TÜİK dava açtı, tazminat kazandı, işin ilginci mahkeme dokunulmazlık kavramından bihaber. Benden aldığı paralara TÜİK yöneticileri etik ve liyakat eğitimi alsın, paraları yetmezse ben öderim" ifadelerine yer verdi.