TÜİK Enflasyon Oranı Açıklandı! En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu! (2026 Güncel)

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verileri ile birlikte emeklilerin beklediği kritik rakam da belli oldu. Açıklanan resmi verilere göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte en düşük emekli maaşı yüzde 12,19’luk artışla 18.938 TL seviyesine yükseldi. “Emekli maaşı ne kadar oldu?”, “en düşük emekli aylığı kaç TL oldu?” ve “emekli zammı yüzde kaç oldu?” gibi en çok aranan soruların yanıtları netleşmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI VE YENİ EMEKLİ MAAŞI

TÜİK verilerine göre açıklanan 6 aylık enflasyon oranı %12,19 oldu. Bu oran, emeklilerin maaş artışında doğrudan belirleyici rol oynadı. Böylece en düşük emekli aylığında yapılan artışla yeni maaş rakamı da resmi olarak ortaya çıktı.

Veri Oran / Tutar 6 Aylık Enflasyon Oranı %12,19 En Düşük Emekli Maaşı Artış Oranı %12,19 Yeni En Düşük Emekli Maaşı 18.938 TL

Bu tabloya göre en düşük emekli maaşı alan vatandaşların geliri resmi zam oranı doğrultusunda yükselmiş oldu. Yeni dönemde emekliler maaşlarını bu zamlı rakam üzerinden almaya başlayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Açıklanan verilere göre en düşük emekli maaşı 18.938 TL seviyesine çıktı. Yüzde 12,19’luk zam, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve ekonomik hareketlilik nedeniyle emekliler tarafından yakından takip ediliyordu. Yeni açıklanan rakam, emekli maaşı hesaplamalarında da temel referans olacak.

TÜİK Aralık 2025 enflasyon oranı ne oldu? TÜİK verilerine göre aralık dönemiyle birlikte hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı %12,19 olarak açıklandı. Bu oran emekli maaşı zammında temel belirleyici oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Açıklanan zam oranına göre en düşük emekli maaşı yüzde 12,19 artışla 18.938 TL seviyesine yükseldi. Emekli maaşı zammı nasıl belirlendi? Emekli maaşı zammı, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı (%12,19) baz alınarak hesaplandı ve en düşük maaşa aynı oranda zam uygulandı. Yeni emekli maaşı ne zaman geçerli olacak? Açıklanan zam oranıyla birlikte yeni dönemde emekliler maaşlarını zamlı şekilde almaya başlayacak.

TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte emeklilerin uzun süredir beklediği zam oranı da kesinleşmiş oldu. 6 aylık enflasyon oranı %12,19 olarak duyuruldu ve bu oran doğrultusunda en düşük emekli maaşı 18.938 TL seviyesine yükseldi. Açıklanan bu rakam, emekli maaşlarının yeni dönem için referansı olacak. Emekliler için hem ekonomik planlama hem de gelir hesaplaması açısından kritik önem taşıyan bu gelişme, önümüzdeki dönemde yakından takip edilmeye devam edecek.