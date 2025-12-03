TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44 artış, ulaştırmada yüzde 29,23 artış ve konutta yüzde 49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 oldu.

108 TEMEL BAŞLIKTA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,55 artış göstermişti. Yıllık bazda ise yüzde 32,87 olmuştu.

MERKEZ'İN ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporuna göre, Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a çıkmıştı.

Reel sektör için 0,6 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan düşerek yüzde 52,24'e gerilemişti. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 olarak kayıtlara geçmişti.

AA FİNANS'IN ANKETİ

Ankete katılan 32 ekonomist, kasım ayı enflasyonunun yüzde 1,31 oranında artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer almıştı.