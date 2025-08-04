TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

AA Finans'ın TÜİK tarafından Pazartesi günü (bugün) açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,37 artış kaydetmişti.