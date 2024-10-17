TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37.3 artışla 140 bin 919'a yükseldi.

Ocak-eylülde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 artarak 947 bin 236'ya çıktı.

KONUT SATIŞININ EN FAZLA OLDUĞU İLLER

İstanbul eylülde konut satışlarında 21 bin 314 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 13 bin 205 ile Ankara, 7 bin 612 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 oranında azalarak 2 bin 22 oldu.

Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.4 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.1 oranında azalarak 17 bin 90 oldu.

RUS VATANDAŞLARI İLK SIRADA

Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.