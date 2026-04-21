TÜİK hesabı 'kurban' oldu: 11 kat denildi, 21 kat arttı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına yönelik yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelini belirledi. Kurban kesim bedelinde yaşanan artış, TÜİK’in enflasyon hesabına uymadı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin ilk yılı olan 2018'de 850 TL olan yurt içi kurban kesim bedelinde, 2026 yılında 21 katlık artış kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı” 20 Nisan’da gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un da katıldığı toplantıda, 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi.

YOK SAYILAN KRİZ

2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içi için 18 bin TL, yurt dışı için ise 7 bin TL olduğu bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen kurban kesim bedellerinde yıllar itibarıyla yaşanan artış, iktidarın yok saydığı ekonomik krizin etkisini ve TÜİK’in makyajlı berilerinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.

TÜİK’in 11 kat olarak hesapladığı 2018-2026 dönemindeki enflasyon artışı, kurban bedelinde 21 kat artış olarak hesaplandı. 2018 yılında 850 TL olan yurt içi kurban kesim bedeli, 2026 yılında 18 bin TL’ye fırladı. Yurt içi kurban kesim bedelinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

• 2018: 850 TL

• 2019: 890 TL

• 2020: 975 TL

• 2021: Bin 125 TL

• 2022: 2 bin 250 TL

• 2023: 5 bin 850 TL

• 2024: 11 bin 750 TL

• 2025: 13 bin 500 TL

• 2026: 18 bin TL

“YURTTAŞ KESEMİYOR”

Diyanet’in verileri öte yandan, yurttaşın alım gücündeki erimeyi de ortaya koydu. 2025 yılında vekaletle gerçekleştirilen toplam 898 bin 450 kurbanın yalnızca 24 bin 678’inin yurt içinde kesildiği öğrenildi. Yurt dışında vekaletle kestirilen kurban sayısı ise kayıtlara, 873 bin 772 olarak yansıdı. Verilere yönelik BirGün’e konuşan bir Diyanet yetkilisi, “Her sene kurban bağışı sayısı artıyor. Ama bu artış yurt dışında gerçekleşiyor. Ülkede kurban kesemeyenlerin sayısı her geçen gün artıyor” dedi.