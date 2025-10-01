TÜİK ilk kez yapay zekaya dair resmi veri yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yapay zekâ teknolojilerine dair ilk resmi verileri yayımladı.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması ve Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına dayanan istatistikler, hem işletmelerin hem de bireylerin yapay zekâyla kurduğu ilişkiyi kapsamlı biçimde ortaya koydu.

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken bu oran 2025 yılında yüzde 7,5'e yükseldi.

Verilere göre, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde 2021 yılından itibaren her yıl yapay zeka kullanımına ilişkin veri elde edildi.

Buna göre, 10 ve üzeri çalışanı olan işletmeler arasında yapay zekâ teknolojilerinden en az birini kullandığını belirtenlerin oranı 2021’de yüzde 2,7 iken 2025’te yüzde 7,5 oldu, Çalışan sayısına göre bu oran; 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 24,1’e kadar çıkarken, 10-49 çalışanı olan firmalarda yüzde 6,6’da kaldı.

BİLGİ VE İLETİŞİM İLK SIRADA

Yapay zekânın en yaygın kullanıldığı sektör ise yüzde 47,1 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri oldu.

Onu yüzde 21,1 ile finans ve sigorta, yüzde 15,2 ile teknoloji onarımı izledi. Kullanım amaçları arasında ise pazarlama ve satış faaliyetleri ilk sırada yer aldı.

Grafik: TÜİK

Bu alanı sırasıyla üretim-hizmet süreçleri, Ar-Ge çalışmaları ve şirket içi organizasyonlar takip etti. Yapay zekâyı kullanmayan işletmelerin yüzde 9’u yakın gelecekte kullanmayı düşündüğünü belirtti. Ancak en büyük engel, yüzde 74,2 ile “uzmanlık eksikliği” oldu. Bunu yüksek maliyetler ve hukuki belirsizlikler izledi.

EN ÇOK GENÇLER KULLANDI

TÜİK verilerine göre 2025 itibarıyla 16-74 yaş grubundaki bireylerin yüzde 19,2’si üretken yapay zekâ araçlarını kullandığını beyan etti. Bu oran 16-24 yaş grubunda yüzde 39,4’e çıkarken, 65-74 yaş grubunda neredeyse yok denecek düzeyde kaldı.

Grafik: TÜİK

Cinsiyet temelinde bakıldığında ise erkeklerin yüzde 19,4’ü, kadınların yüzde 18,8’i üretken yapay zekâdan yararlanıyor.

Eğitim düzeyi arttıkça kullanım oranı da yükseliyor. Yükseköğretim mezunlarında oran yüzde 36,1 iken, ilkokul mezunlarında yalnızca yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

Grafik: TÜİK

GİZLİLİK ENDİŞESİ EN ALT SIRADA

Kullanım amaçları arasında özel işler ilk sırayı aldı.

Yapay zekâ kullanıcılarının yüzde 79,7’si bu teknolojiyi özel ihtiyaçları için kullandığını ifade ederken, yüzde 33,8’i mesleki, yüzde 31,4’ü örgün eğitim amaçlı kullandığını bildirdi. Yapay zekâ kullanmayan bireylerin yüzde 63,3’ü ise bu teknolojiye ihtiyaç duymadığını söyledi.

Diğer nedenler arasında bilgisi olmama, kullanım yöntemlerini bilmeme ve gizlilik endişeleri yer aldı.