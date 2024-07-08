TÜİK'in enflasyon sepetinde akılalmaz fiyatlar!

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in Nisan 2022’den bu yana açıklamadığı fiyat değişim endeksine ilişkin verileri paylaştı. TÜİK’in verilerine göre, haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruş, veteriner ücreti 681 lira. Binlerce öğrenci barınma sorunu yaşarken TÜİK'in yurt ücretini 457 lira, ev kira fiyatını ise 5 bin 845 lira olarak dikkate aldığı ortaya çıktı.

İktidarın ekonomi politikası nedeniyle enflasyonda patlama yaşanırken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor" gerekçesiyle Nisan 2022’den beri açıklamayı durdurduğu ürünlerin aylık fiyat değişimleri ortaya çıktı.

Ekonomim'den Alaattin Aktaş, "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı yazısında 100 kalem mal ve hizmetin fiyatına yer verdi.

İktidar, sağlıkta yaşanan muaneye ve randevu krizine 'çözüm' üreterek sorunları dizginlemeye çalışırken TÜİK'in haziran ayındaki uzman doktor muayene ücretini 33 lira 69 kuruş olarak hesapladığı ortaya çıktı.

Aktaş, uzman doktor muayene ücretine ilişkin "TÜİK’in doktor ücretiyle ilgili gerekçesi şu:Türkiye’de herkes özel muayenehaneye gitmiyormuş, devlet hastanesine giden de varmış, ortalama o yüzden düşük oluyormuş" ifadelerine yer verdi.

YURT ÜCRETİ 457, EV KİRASI 5 BİN 845 LİRA!

Yurt ücretlerinde yaşanan artış ve KYK yurtlarının yetersiz olması nedeniyle binlerce öğrenci barınma sorunu yaşarken TÜİK'in yurt ücretini 457 lira olarak dikkate aldığı belirtildi.

Ülke genelinde kira ve konut krizi yaşanırken TÜİK'in ev kira fiyatı 5 bin 845 lira.

Aktaş'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Nisan 2022’deki fiyata aradan geçen 26 aydaki fiyat değişimini ekledim. Bu fiyat değişimi verisi TÜİK’e ait.

Bu oran doğrudur, değildir; bugün onunla fazla ilgilenmiyorum. Varmak istediğim, başlıca kalemlerin Haziran 2024 itibarıyla hangi fiyattan endekse dahil edildiği. Dolayısıyla peşin peşin söyleyeyim; “Ama TÜİK artışı düşük gösteriyor” gibi gerekçeleri bu yazı özelinde bırakın; konu artış oranının doğru olup olmadığından çok son fiyatın gerçekçi olup olmadığı.

Yazımda kapsamlı bir tablo var. Bu tablo için tüketimde önemli payı bulunan 100 kalem mal ve hizmet seçtim. Bunların Nisan 2022’de TÜİK tarafından ilan edilen ve Haziran 2024’te dikkate alınan fiyatlarına yer veriyorum. Geçen ayki fiyatlar bazı kalemlerde TÜİK’in enflasyon hesabındaki fiyatlara göre artı-eksi en fazla yüzde 10 oynayabilir.

Bazı kalemlerdeki fiyatların ise mutlaka aynı olması gerekiyor. Bu kadar iddialı konuşmamın gerekçesi şu. Biraz önce belirttiğim gibi TÜİK fiyat değişimini gösteren endeksi bazı maddeler için gruplandırarak, bazıları için tek tek kalem bazında veriyor. İşte fiyat değişimi verileri 5'li kod başlığında tek madde olarak yer alan ürünler var ve bunların fiyat değişimini Nisan 2022 fiyatına ekleyip doğrudan Haziran 2024 fiyatına ulaştım.

Bu ürünlerin başlıcaları ekmek, et, süt, yoğurt, yumurta, kahvaltılık tereyağı, margarin, patates, kira, uzman doktor muayene ücreti ve yurt ücreti.

Fiyatları okurken...

Tablonun nasıl okunması gerektiğine ilişkin küçük bir bilgi aktarayım.

Fiyatlar mal ve hizmetin niteliğine göre adedi gösterebileceği gibi, kilogram, tek yönlü bilet, litre ya da aylık hizmet kullanımı da olabilir. Örneğin tabloda ekmek fiyatı olarak yer alan 35 lira, kilogram fiyatına işaret ediyor. Cep telefonu görüşme ücreti aylık kullanım bedelini, özel okul ücretleri yıllık tutarı gösteriyor.

Gizlemekte haklılarmış; doktor muayenesi 34 lira, kira 6 bin lira, yurt ücreti 457 lira!

Tabloda yer verdiğim 100 kalem arasında öyle fiyatlar var ki, insan gerçekten inanamıyor. TÜİK bu fiyatlara bir açıklama, bir gerekçe getiriyor, getirmeye çalışıyor ama yine de bu fiyatlar inanılmaz!

Hepimiz zaman zaman ihtiyaç duyuyor, doktora gidiyoruz. Haziran ayında bir uzman doktora gidip muayene olduğunuzda özel hastanede bile katkı payı olarak 1.000 lira civarında ödeme yapıyorsunuz. Doktorun muayenehanesine giderseniz ödediğiniz tutar 3 bin lirayı, 4 bin lirayı bulabiliyor.

Şimdi sıkı durun! TÜİK’e göre haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti ne kadar biliyor musunuz; 33 lira 69 kuruş. Yanlış yazmadım; 33 lira 69 kuruş, hadi yuvarlayalım 34 lira. Muayene ücreti Nisan 2022’de 28 lira 22 kuruşmuş ve iki yılı aşkın sürede yüzde 19 artmış!

VETERİNER ÜCRETİ 681 TL

Kedinizi, köpeğinizi veterinere götürdüğünüzde ödediğiniz ücret ise geçen ay itibarıyla 681 lira.

TÜİK’in verisi işte böyle! Uzman doktor muayenesi 34 lira, veteriner ücreti 681 lira.

TÜİK’in doktor ücretiyle ilgili gerekçesi şu: “Türkiye’de herkes özel muayenehaneye gitmiyormuş, devlet hastanesine giden de varmış, ortalama o yüzden düşük oluyormuş.”

Bu mantıktan hareket edersek, örneğin otomobil fiyatını da endekste 10-15 bin lira gibi dikkate almak gerekir. Çünkü halkın büyük çoğunluğu belediye otobüsüne biniyor!

Yurt ücreti 457 lira, öyle mi?

Bu 100 kalem mal ve hizmet içinde benim en çok dikkatimi çeken bir kalem daha var; yurt ücreti.

Üniversiteler açıldığında ne yapacağını bilemeyen öğrencileri görmüyoruz sanki! Fiyatların nereye tırmandığını bilmiyoruz sanki!

TÜİK, Haziran ayında yurt ücretini 457 lira olarak dikkate almış, evet 457 lira. Ve yurt ücretinde iki yılı aşkın sürede yalnızca yüzde 38 artış olmuş.

Kira 6 bin lira bile değil

Çarpıcı bir örnek de ev kirası. Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış.

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler bir yana, artık kasabalarda bile herhalde 5-6 bin lira dolayında ev kalmadı. Peki TÜİK nasıl oluyor da kirayı bu düzeyde alabiliyor?"