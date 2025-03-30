"TÜİK'in enflasyon verileri asılsız" davası: Belgeler ''şifreli flaş bellekle'' mahkemeye gönderildi

"Enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle açılan davada mahkeme tarafından 1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasına ait enflasyon oranının hesaplanmasına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin istenmesi üzerine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ''şifreli flaş bellekle'' mahkemeye gönderdi.

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu" gerekçesiyle, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Davada, mahkeme ara karar kurarak 1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasına ait enflasyon oranının hesaplanmasına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin bir örneğini istemişti.

TÜİK, söz konusu belgeleri mahkemeye bir flash bellek içinde iletti. TÜİK açıklamasında, "Tamamen kurumun özgün eseri olması nedeniyle üçüncü kişilere karşı koruma yöntemleri ile erişim kontrollü, çoğaltma kontrolü mekanizması kapsamında incelendikten ve işi bittikten sonra Kurum Başkanlığına iade edilmek üzere kapalı zarf içinde şifresi ile birlikte manyetik ortamda (flash bellek) ekte sunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Barkod verileri ve internetten veri kazıma yöntemiyle elde edilen fiyat verileri gönderilmedi

TÜİK gönderdiği verilerde geleneksel yöntem dışında derlenen barkod verileri ve internetten veri kazıma yöntemiyle elde edilen fiyat verilerinin ilgili iş yerlerinden ikili protokoller neticesinde alındığını belirterek, “5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 13. Maddesinden tnaımlanmış olan veri gizliliği ilkesi nedeniyle bu verilerin kullanıcılar ile paylaşılması mümkün değildir” açıklamasını yaptı ve bu verileri mahkemeye göndermediğini bildirdi.

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan, "Mahkemenin istemiş olduğu verileri biz de inceleyeceğiz. Enflasyon hesaplamalarına ait verilerin tam olarak verilmiş olup olmadığını inceleyeceğiz. Mahkeme bilirkişi incelemesi yaptıracak" dedi.