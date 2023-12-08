TÜİK, kasımda en çok getiri sağlayan yatırımı açıkladı

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre; aylık en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,47, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2 oranlarıyla külçe altın oldu.

Yİ-ÜFE ile euro yüzde 2,27 oranında reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,02, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,54, BIST 100 endeksi yüzde 4,90 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile euro yüzde 1,80 oranında reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 1, BIST 100 endeksi yüzde 5,34 ve DİBS yüzde 6,27 oranlarında kaybettirdi.

3 aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 1,14 oranında en yüksek reel getiriyi sağlarken; TÜFE ile yüzde 2,06 oranında kaybettirdi. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,82 oranında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 29,31, TÜFE ile yüzde 23,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,43, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 25,48, TÜFE ile yüzde 10,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.