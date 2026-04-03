TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre aylık enflasyon yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 oldu.

Enflasyon, şubat ayında aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 olarak ölçülmüştü. 12 aylık enflasyon ise yüzde 32,82 oldu.

GIDA ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 32,36

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,36 artış, ulaştırmada %34,35 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %42,06 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri ise şöyle oldu: