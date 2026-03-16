TÜİK motorlu taşıt verilerini açıkladı: En çok satılan araba markası belli oldu, TOGG 9. sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 dönemine ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" verilerini açıkladı. Veriler, otomotil piyasasında hem aylık hem de yıllık bazda bir yavaşlama olduğunu gösterirken Türkiye'de Şubat ayında trafiğe kayı yapılan araçların yüzde 14,8'inin Renault olduğu, milli üretim olarak reklamı yapılan TOGG'un ise 9. sırada kaldığı görüldü.

TÜİK verilerinde araç verilerine ilişkin şu bilgiler yer aldı:

ŞUBAT AYINDA 121 BİN 791 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,9'unu otomobil, %30,3'ünü motosiklet, %11,7'sini kamyonet, %2,5'ini kamyon, %1,7'sini traktör, %1,1'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %15,8 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %36,2, traktörde %13,4 artarken özel amaçlı taşıtta %60,3, kamyonette %46,3, kamyonda %37,0, minibüste %26,6, otomobilde %22,1 ve otobüste %11,0 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %11,0 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette %13,7 artarken traktörde %54,6, minibüste %31,4, özel amaçlı taşıtta %19,5, otobüste %19,4, motosiklette %17,5, otomobilde %8,1 ve kamyonda %0,2 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 33 MİLYON 869 BİN 80 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,2'sini motosiklet, %14,6'sını kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 806 BİN 588 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,0'ını otomobil, %15,4'ünü kamyonet, %8,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,1'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

RENAULT 1., TOGG 9. SIRADA

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %14,8'i Renault, %11,0'ı Toyota, %7,2'si Volkswagen, %5,9'u Hyundai, %5,3'ü Fiat, %4,8'i Peugeot, %4,7'si Skoda, %4,7'si Opel, %4,7'si TOGG, %4,3'ü Citroen, %3,1'i BYD, %3,0'ı Chery, %2,9'u Ford, %2,8'i Mercedes-Benz, %2,7'si Kia, %2,3'ü Nissan, %2,1'i BMW, %2,1'i Audi, %2,0'u Mini, %1,5'i Volvo ve %8,4'ü diğer(2) markalardan oluştu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 266 BİN 411 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,9 azalarak 266 bin 411 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %15,2 artarak 8 bin 186 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adet artış gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %42,5'İ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin %42,5'i benzin, %29,8'i hibrit, %18,2'i elektrikli, %9,0'ı dizel ve %0,5'i LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 adet otomobilin ise %32,4'ü dizel, %31,0'ı benzin, %29,9'u LPG, %4,2'si hibrit ve %2,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.