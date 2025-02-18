TÜİK mutsuzluğun adeta resmini çizdi

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Yurt içinde mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2023’te yüzde 52,7 iken, 2024’te yüzde 49,6’ya geriledi. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023’te yüzde 13,7 iken, geçen yıl yüzde 14,5’e yükseldi.

Araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında yüzde 50,3 iken 2024 yılında yüzde 46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında yüzde 55,1 iken 2024 yılında yüzde 52,3’e düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 25-34 yaş grubunda 2023 yılında yüzde 50,7 iken 2024 yılında 0,3 puan artış ile yüzde 51 oldu. Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu 7,1 puan azalış ile 45-54 yaş grubunda oldu. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2023 yılında yüzde 56 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak yüzde 54,1 oldu.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmak ilk sırada gelirken bunu sevgi, başarı, para ve iş takip etti. Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2024 yılında hayat pahalılığı yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken yüzde 15,7 ile eğitim 2’nci sırada ve yoksulluk yüzde 14 ile 3’üncü sırada yer aldı.