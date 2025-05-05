TÜİK: Nisan enflasyonu yüzde 3

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda enflasyon tekrar tırmanıyor. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 yükseldi. 12 iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

KONUTTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 74

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

AYLIK EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI KONUTTA

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

ENERJİ HARİÇ TÜFE YÜZDE 3,1

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.