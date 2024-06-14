TÜİK ölüm istatistiklerini açıkladı: "Maraş merkezli depremlerde 45 bin vatandaş öldü"

TÜİK, 2023 yılı ölüm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 784 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle ölenler yüzde 33,4 ile ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 kentte yıkıma neden olan depremlerde 53 bin 537 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölen kişilerin 2023 yılında yüzde 53,9'unu erkekler, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2022 yılında binde 5,9 iken 2023 yılında binde 6,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düşerken 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düştü.

KABA ÖLÜ HIZI EN ÇOK ADIYAMAN'DA

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 18,0 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 17,1 ile Hatay, binde 14,8 ile Kahramanmaraş, binde 10,6 ile Kastamonu izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,0 ile Batman ve Van izledi.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI NEDENİYLE ÖLÜM İLK SIRADA

Verilere göre, ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2023 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

DEPREMLERDE 45 BİN 784 KİŞİ ÖLDÜ

Deprem kaynaklı ölümlerin de yer aldığı dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler kaynaklı ölümlerin oranı yüzde 12,3 oldu. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu.

RESMİ RAKAM 53 BİN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, ölenlerin sayısının 53 bin 537 olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti" ifadelerini kullandı.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,4'ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24,1'inin diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,6'sının serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.

ÇANAKKALE 1. SIRADA

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2023 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 50,2 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili yüzde 45,6 ile Kırşehir, yüzde 44,7 ile Balıkesir, yüzde 43,0 ile Kırıkkale izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,9 ile Adıyaman olduğu görüldü. Bu ili yüzde 12,6 ile Hatay, yüzde 13,5 ile Kahramanmaraş, yüzde 27,8 ile Kilis izledi.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 10,0 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2022 yılında 9 bin 555 iken 2023 yılında 9 bin 575 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2022 yılında binde 9,2 iken 2023 yılında binde 10,0 oldu.

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 14,5

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2022 yılında 11,2 iken 2023 yılında binde 14,5 oldu.