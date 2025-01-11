TÜİK pankartları yıkandı, kiri çıkmadı: Açlık ve sefalet gerçek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten emekliler Türkiye genelinde TÜİK verilerine yönelik eylem gerçekleştirdi. İzmir’in Konak ilçesinde bir araya gelen DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Şubeleri, “TÜİK’i sabunla, suyla temizleyeceğiz” dedi ve temsili olarak “TÜİK” yazılı kağıtları sabunla yıkadı, mandallayarak ipe astı.

“Biz istediğimiz kadar temizleyelim, TÜİK hep kirli” ifadeleriyle tepki gösteren emekliler adına açıklamayı DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe okudu.

Açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı belirten Yeşiltepe, şunları söyledi: “TÜİK, şaibeli enflasyon oranlarını açıkladı: 2024 yılsonu enflasyonu yüzde 44,38 oldu. Bugüne değin en azından bu şaibeli oranlar ekseninde yapılan zamlar da terk edildi. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete, emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin yaşam gerçekliğini yansıtmayan resmi enflasyon oranının çok daha altında bir zam yapıldı. İşçi sınıfının temsil edilmediği bir toplantıda, karnı toklar ile sırtı peklerin baş başa karar verdikleri asgari ücret, milyonları sefalete mahkûm etti. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam ile birlikte ülke nüfusunun yarısı en geç iki ay sonra açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye başlayacak. Sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlilere ve ailelerine kesildi.”

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık resmi enflasyon oranı olan 15,75’lik zam oranının uygulanmayacağına dikkat çekilen açıklamada, “Emekçinin sesi olmaktan son derece uzak bir sendika ve hükümetin el ele verdiği toplu sözleşme gereğince, memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk altı ayı için alacağı zam oranı yüzde 11,54 iken ekmeğe gelen zam oranı yüzde 25 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin 100 liralık alışveriş sepetlerinin fiyatı 180 liraya çıkarken, gelirleri 100 liradan 133 liraya çıktı. Emeklilerin yaşamı ucuz; ekmeğinse pahalı olduğu bu ülkede, sarayın faturası alışveriş torbalarımızdan aşırılanlarla ödendi” denildi.

İKTİDARIN GİDİŞ YILI

Emeklilerin açlık sınırının ve asgari ücretin altında yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan Yeşiltepe, “Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahkûm etmek, kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyoruz: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir” dedi.

Yurttaşlar için açlık, yoksulluk ve sefaletin kader olmadığı vurgulanan açıklama, şu ifadelerle sonlandırıldı: “Vakit işçisi, emekçisi, emeklisi, kadını ve erkeği, genci ve yaşlısı ile el ele omuz omuza ayağa kalkma vaktidir. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz. Emeğin, demokrasinin, eşitliğin ülkesini inşa edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığına alıncaya dek direnecek; 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz.”