TÜİK protestosuna beraat kararı çıktı

Haber Merkezi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yöneticilerinin TÜİK’i protesto ettikleri için “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandıkları davada beraat kararı verildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Eğitim-İş önceki dönem Denetleme Kurulu Başkanı Suat Sadış, Ankara İl Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan’ın TÜİK’i protesto etmeleri nedeniyle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Mahkeme, tüm yöneticilerin beraat etmesine karar verdi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun, 9 Haziran 2022’de açıklanan enflasyon oranlarını protesto için TÜİK önünde düzenlediği eylemde gözaltına alınan 5 sendika yöneticisinin 4,5’ar yıla kadar hapsi istenmişti.