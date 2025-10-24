TÜİK tahmini açıklandı: Tarımsal üretim düşecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı ikinci bitkisel üretim tahmini bugün açıklandı. Resmî bültende yer alan öngörülere göre üretim; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %10,4, sebzelerde %0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %30,4 oranında azalacak.

Buna paralel olarak yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer ürünlerde 67,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyvelerde 19,8 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

TAHIL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Tahıllarda 2025 için bir önceki yıla %12,4 oranında düşüş öngörülürken toplam üretimin 34,2 milyon ton olması bekleniyor.

Buğdayda %13,9, arpada %25,9, yulafta %22,3, çavdarda %20,9 azalış tahmin edilirken, mısır üretiminde ise %4,9 artış öngörülüyor.

Patates üretiminin %13 gerilemesi, ayçiçeğinde %17,6, soyada %17,4 düşüş beklentisi dikkat çekiyor. Şeker pancarı için de %4,1 azalış tahmini paylaşıldı.

Sebzelerde toplam üretim 2024’e göre %0,8 düşüşle 33,3 milyon ton seviyesinde öngörülüyor. Karpuz, kavun, kuru soğan için artış; domates, salçalık kapya biber, taze fasulye için ise azalış tahmin ediliyor.

MEYVE ÜRETİMİ AZALACAK

Meyve grubunda tablo, sebze grubuna oranla çok daha olumsuz. Toplam meyve üretiminde 2025’te %30,4 oranında gerileme bekleniyor.

Bir önceki yıla göre elma üretiminin %48,3, şeftali üretiminin %46,1, kiraz üretiminin ise %70,6 oranında azalması bekleniyor.

Turunçgillerde mandalinada %7,1 artış beklenirken, portakal ve limonda azalış öngörülüyor. Fındık (%38,5), ceviz (%38,1) ve Antep fıstığı (%61,1) için de güçlü düşüş beklentisi paylaşıldı.