TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 50,31 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ne göre, Haziran ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 50,31, aylık yüzde 18,82 arttı.

TÜİK, Haziran ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,46 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 19,98 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,50 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,25 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık yani uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünlerde yüzde 0,22 artış, çok yıllık yani uzun ömürlü bitkisel ürünlerde yüzde 51,08 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 202,59 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 47,92 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.