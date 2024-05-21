TÜİK, tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre %49.93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre endekste, mart ayında bir önceki aya göre %1.16 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12.67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %49.93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37.50 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0.81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %3.35 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %46.74 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %72.55 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %165.31 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %7.04 ile tohum ve dikim materyali oldu.