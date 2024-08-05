TÜİK, temmuz enflasyonunu açıkladı: Veriler beklentinin altında

İnandırıcı olmayan verileri nedeniyle eleştirilerin odağında olan olan TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 61,78 oldu. Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 3,23 artış gösterdi. Veriler, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 61,78 oldu. Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 3,23 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, temmuzda TÜFE'nin yüzde 3,51 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23'e ineceği yönündeydi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.