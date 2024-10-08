TÜİK, TÜFE’deki 5’li kodların tanımını neden değiştirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı verilerini açıklarken TÜFE’yi oluşturan maddelerin grup olarak yer aldığı 5’li kodların çoğunda tanım değişikliğine gitti.

Ekonomim.com.tr’den Alaattin Aktaş yazısında söz konusu değişikliğe ilişkin TÜİK’ten aldığı yanıtları paylaştı.

TÜİK, düzenlemelere ilişkin soruya "Eurostat'a göre yapıyoruz" yanıtını verdi.

Aktaş'ın 5'li kodlarda yapılan değişikliğin çelişkili olup olmadığına ilişkin sorusu ise TÜİK tarafından yanıtsız bırakıldı.

TÜİK: “EUROSTAT’A GÖRE YAPIYORUZ”

Aktaş’ın, 5’li kodlarda değişiklik yapılıp yapılamayacağı konusunda TÜİK’e yönelttiği soruya verilen yanıt şu şekilde:

“TÜİK olarak TÜFE hesaplamalarında COICOP-1999 sınıflamasını kullanmaktayız. Bu sınıflama 4’lü (5 basamak) düzeye kadar Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş bir sınıflamadır. Altındaki düzeyler için ülkeler kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeler yapabilir. (7’li koda geçiş.) Eurostat’a her ay düzenli olarak gönderilen uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi (HICP) verisinde ise AB tarafından kabul edilen ECOICOP sınıflaması kullanılmaktadır. Aynı şekilde ECOICOP sınıflaması da 4’lü (5 basamak) düzeye kadar EU (Avrupa Birliği) tarafından belirlenmiş olup altındaki düzeylerde ülkeler kendi özelleştirmelerini yapmaktadır. TÜFE için hesaplanan endeksler Eurostat’a gönderilirken bu iki sınıflama arasında dönüşüm yapılarak (kapsamlar da düzenlenerek) hesaplama yapılmaktadır.”

“ÇELİŞKİ DOĞMADI MI?” SORUSU YANITSIZ KALDI

TÜİK, Aktaş’ın ikinci sorusunu ise yanıtsız bıraktı. İkinci sorunun tamamı ise şu şekilde:

“TÜİK olarak eylül ayında çok sayıda 5’li kodda tanım değişikliğine gitmişsiniz. Madem Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş 5’li kodlara uyum şart, peki bu değişiklik niye yapıldı, şu durumda adı geçen kurumlarla bir çelişki doğmadı mı?”

EUROSTAT’IN KODLAMA UYGULAMASI HAKKINDA

Eurostat’ın kodlamayla ilgili bir uygulaması var. Ülkeler, TÜİK’in de kabul ettiği gibi 5’li kodlarda Eurostat’a uymak durumunda, sonraki 2 kod ise her ülke tarafından belirleniyor ve sonuçta her madde 7’li şekilde kodlanıyor.

Doktor muayene ücretinin 06212 olan kodunun 7’li hali TÜİK’e göre 0621201. Sondaki 01’i TÜİK belirliyor, öncesini değiştirmesi söz konusu değil.

Eurostat’ın RAMOS (Reference And Management Of Nomenclatures) olarak kısaltılan bir sınıflandırma sistemi var.

TÜİK'in 5’li kodların tanımında değişikliğe gitmesi RAMOS'un dışına çıkması anlamına da geliyor.