TÜİK, tüketici güven endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu.

Bir önceki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,2 azalarak 64,7, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 6,1 artışla 82,1, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1,1 artışla 75,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 4,1 artışla 100,1 seviyesinde gerçekleşti.