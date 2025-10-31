TÜİK turizm gelirlerini açıkladı: Geçen yıla göre %3,9 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini yayımladı. Buna göre turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon dolar oldu.

Gelirin 24 milyar 46 milyon doları ziyaretçilerden, 211 milyon doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerin yüzde 16,1’ini yurt dışında ikamet eden Türkiye vatandaşları oluşturdu.

Aynı dönemde ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 artarak 23 milyon 639 bine ulaştı.

Ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 64 dolar olarak hesaplandı.

SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI

Harcamalar içinde paket turların payı yüzde 33,6, yeme-içmenin payı yüzde 19,9, ulaştırmanın payı yüzde 11,1 oldu.

Bir önceki yıla göre sağlık harcamaları yüzde 20,3, konaklama harcamaları yüzde 17,3, yeme-içme harcamaları ise yüzde 14,8 oranında arttı.

PAKET TURLARIN PAYI %33,6

TÜİK verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde paket tur harcamalarının toplam turizm gelirindeki payı %33,6 olarak gerçekleşti. Ziyaretçiler bu dönemde 8 milyar 71 milyon dolar tutarında paket tur harcaması yaptı.

Bu oran, turistlerin önemli bir bölümünün seyahatlerini tur operatörleri ve acenteler aracılığıyla gerçekleştirdiğini gösteriyor. Paket tur harcamaları, toplam gelirde kişisel harcamalardan sonra en yüksek paya sahip kalem oldu.

EĞLENMEK İÇİN GELİYORLAR

Verilere göre ziyaretçilerin %73,8’i Türkiye’ye “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla geldi.

Bu grubu %17,3 ile akraba ve arkadaş ziyareti, %3,7 ile alışveriş izledi.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar ise ülkeyi en çok %59,9 oranında akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla tercih etti.

ÇIKIŞLAR DA ARTTI

TÜİK verilerine göre yurt dışına çıkan vatandaş sayısı da yüzde 3 artarak 3 milyon 383 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde turizm gideri yüzde 32,3 artışla 2 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BAKAN "REKOR" DEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklanan verilerin ardından yaptığı değerlendirmede, “İlk 9 aylık gerçekleşmeler geçen sene 47,3 milyar dolardı, bu sene 50 milyar dolar rakamını yakaladık. Bu da yüzde 5,7’lik bir artışa tekabül ediyor. İlk 9 aylık dönemler itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizmde rekor gelir elde etmiş oldu. Yıl sonu 64 milyar dolar hedefimizi tutturacağız” ifadelerini kullandı.