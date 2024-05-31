TÜİK: Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde büyüme performansında tüketim öne çıktı. Hanehalklarının tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 artış kaydetti. Türkiye ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4; 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyümüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı birinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Büyüme verilerinde "tüketim" etkisi ön plana çıktı. Hanehalklarının tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 artış kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı.

Ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,6 artacağını tahmin ediyordu. Türkiye ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4; 2023 yılının tamamında ise, yüzde 4,5 oranında büyüme sağlamıştı.

SEKTÖRLERE GÖRE BÜYÜME ORANLARI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,0, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,0 arttı.

Grafik: TÜİK

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı.



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

TÜKETİM HARCAMALARINDA YÜZDE 7,3 ARTIŞ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı.



Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ



İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı.



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40,0 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.