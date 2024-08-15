TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yüzde 3,4 arttı

TÜİK'e göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ait ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi iken, 2024 yılı Haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu.

TÜİK'in raporuna göre ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 , inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

EN BÜYÜK AZALIŞ MADENCİLİK VE TAŞ OCAĞI SEKTÖRÜNDE

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları hesaplandığında en büyük düşüşün yüzde 1,4 ile madencilik ve taş ocaklığı sektöründe olduğu görüldü. İş kolları arasında ücretli çalışan sayısının arttığı tek sektörün yüzde 0,3 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri olduğu açıklandı.