TÜİK ve Merkez Bankası'na güven yerlerde!

MetroPOLL Araştırma halkın Merkez Bankası, bankalar ve Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) olan güvenine ilişkin bir anket gerçekleştirdi. Buna göre ankete katılan yurttaşlarn yüzde 4'ü bile bu kurumlara güvenmediklerini söyledi.

MetroPOLL Araştırma Türkiye'nin Nabzı Eylül ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 28 ilde yapılan çalışmaya 1173 kişi katıldı. Araştırmaya katılanlara Merkez Bankası, bankalar ve TÜİK'e güvenip güvenmedikleri soruldu.

Ankete katılanların verdiği cevaplara göre güven oranları şöyle oldu:

Merkez Bankası: Yüzde 3,9

Yüzde 3,9 Bankalar: Yüzde 3,5

Yüzde 3,5 TÜİK: Yüzde 2,9

HEPSİ GERİLİYOR

Araştırmada bu kurumlara ilişkin daha önceki yıllarda yapılan anketlerin sonuçları da paylaşıldı. Buna göre Merkez Bankası'na güven Şubat 2017'de 5,3'tü. Bankalara Kasım 2017'de güvenenlerin oranı ise 4,2'ydi. TÜİK'e güvenenlerin oranı ise Aralık 2021'de yüzde 4'tü.

EN AZ CHP SEÇMENİ GÜVENİYOR

Araştırmaya göre üç kuruma da en az CHP'ye oy verenler güveniyor. CHP'ye oy verenlerin sadece yüzde 2,2'si Merkez Bankası'na, yüzde 3'ü bankalara, yüzde 1,6'sı ise TÜİK'e güvendiğini söyledi.

Merkez Bankası ve TÜİK'e en çok güvenen AKP'ye oy verenler oldu. 100 AKP'linin 5,6'sı Merkez Bankası'na, 4'ü ise TÜİK'e güvendiğini ifade etti. Bankalara ise yüzde 4,4 ile en çok MHP'ye oy verenler güveniyor.



