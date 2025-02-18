TÜİK verileri: 2024'ün dördüncü çeyreğinde gerçek işsizlik yüzde 28'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.9, kadınlarda %11.8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile %49.6 oldu. Bu oran erkeklerde %67 iken kadınlarda %32.5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16.1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0.5 puanlık azalış ile %16.1 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12.6, kadınlarda ise %22.5 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 42.8 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.2 saat artarak 42.8 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 28

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1.4 puanlık artış ile %28 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18.5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19.3 olarak tahmin edildi.