TÜİK verileri: Dış ticaret açığı yüzde 13 arttı

TÜİK verilerine göre nisan ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı dış ticaret istatistiklerini duyurdu.

Buna göre ihracat, nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat %4 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat %9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 nisan ayında %68,8 iken, 2024 nisan ayında %66,1'e geriledi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 43 milyar 539 milyon dolardan, 30 milyar 243 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 ocak-nisan döneminde %64,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %73,3'e yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 483 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 170 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 876 milyon dolar ile Irak, 861 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29'unu oluşturdu.

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 754 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 327 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 242 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 984 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 331 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,4'ünü oluşturdu.