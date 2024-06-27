TÜİK verileri: Ekonomiye güven yedi ayın en düşük seviyesinde
Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8'e düştü. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye geriledi. Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks, kasım 2023'ten beri en düşük düzeye gerilemiş oldu.
TÜKETİCİ GÜVENİ DE DÜŞTÜ
Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.