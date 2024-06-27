TÜİK verileri: Ekonomiye güven yedi ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8'e düştü. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye geriledi. Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomi 27.06.2024 10:12 Giriş: 27.06.2024 10:12

Güncelleme: 27.06.2024 10:28 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos