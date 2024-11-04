TÜİK verileri: Enflasyon aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre enflasyon, ekim ayında bir önceki aya göre %2.88, bir önceki yılın aralık ayına göre %39.77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48.58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62.02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26.14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93.66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,65 olarak gerçekleşti.