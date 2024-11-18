TÜİK verileri: Gerçek işsizlik üçüncü çeyrekte yüzde 26.5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın 3. çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre işsizlik, 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.9, kadınlarda %12.1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puanlık artış ile %49.6 oldu. Bu oran erkeklerde %67.2 iken kadınlarda %32.4 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile %16.8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13.3, kadınlarda ise %23.5 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42.6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1.3 saat azalarak 42.6 saat olarak gerçekleşti.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 26.5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.8 puanlık azalış ile %26.5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17.8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18.4 olarak tahmin edildi.