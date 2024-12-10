TÜİK verileri: Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.1 puan artarak %8.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6.9 iken kadınlarda %12.3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan artarak %49.9 oldu. Bu oran erkeklerde %67.4 iken kadınlarda %32.8 olarak gerçekleşti.

İşgücü ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak %54.7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72.4 iken kadınlarda %37.4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16.6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak %16.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12.6, kadınlarda ise %23.9 olarak tahmin edildi.

FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekim ayında bir önceki aya göre 0.1 saat azalarak 42.5 saat olarak gerçekleşti.

GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 27,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekim ayında bir önceki aya göre 1.9 puan artarak %27.6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18.5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19 olarak tahmin edildi.