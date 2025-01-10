TÜİK verileri: Gerçek işsizlik yüzde 28,2'ye yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının kasım ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK %15,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,9, kadınlarda ise %23 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

GERÇEK İŞSİZLİK %28,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %28,2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,4 olarak tahmin edildi.