TÜİK verileri: Gerçek işsizlik yüzde 28,4'e yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %66 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 15

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,8, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,4'E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %28,4 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.

