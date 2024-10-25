TÜİK verileri: Güven endeksi, hizmet ve perakende sektöründe arttı, inşaatta azaldı

Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 artarken inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarak 114,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,1 yükselişle 110,7 olurken inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

İNŞAATTA ÇALIŞAN BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Hizmet sektöründe ekimde bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,7, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 arttı.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,3 azalırken mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,4 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 4 gerileme olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,3 yükseliş gerçekleşti.