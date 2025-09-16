TÜİK verileri: İpotekli konut satışlarında yüzde 45 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artışla 143 bin 319'a çıktı.

İstanbul, 21 bin 814 ile ağustosta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 12 bin 419 konut satışıyla Ankara, 7 bin 695 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 konutla Dersim olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA %45,2 ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu.



Ağustos ayında 4 bin 709; Ocak-ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.