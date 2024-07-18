TÜİK verileri: İşsizlik oranı en yüksek il belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre en yüksek işsizlik oranına sahip il yüzde 23.3 ile Hakkari oldu. En düşük işsizlik oranına sahip il ise yüzde 4.8 ile Sinop.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23.3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4.8 ile Sinop oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.





Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu.