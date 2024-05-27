TÜİK verileri: Perakende ve inşaatta güven azaldı

TÜİK, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azaldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi arttı; perakende ticarette satış ve inşaatta çalışan sayısı beklentisinde gerileme oldu.

Ekonomi 27.05.2024 10:40 Giriş: 27.05.2024 10:40

Güncelleme: 27.05.2024 10:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA