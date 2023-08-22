TÜİK verileri: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 107,5 arttı

TÜİK'in verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı. Temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, temmuz ayında 232 bin 253 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7’sini motosiklet, yüzde 41,3’ünü otomobil, yüzde 9,3’ünü kamyonet, yüzde 3,5’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,3’ünü minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,9 arttı.



Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 32,7, otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 21,8, motosiklette yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, traktörde yüzde 0,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 54,4 ve otobüste yüzde 6,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı. Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 235,2, motosiklette yüzde 199,8, otomobilde yüzde 75,9, traktörde yüzde 75,6, kamyonette yüzde 43,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 33,8, otobüste yüzde 23,5 ve kamyonda yüzde 18,9 arttı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948 oldu.