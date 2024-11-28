TÜİK verileri: Tüketicinin ekonomiye güveni azalıyor

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,9 azalarak 97,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 98 olan endeks, kasımda yüzde 0,9 azalarak 97,1'e geriledi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1 düşüşle 79,8 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 103,4 oldu.

PERAKENDE VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 azalarak 111'e düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 111,7 , inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 87,8 değerini aldı.

Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Yüzde 98,0 değerinde veri ise piyasanın hâlâ pozitif bir bakış açısına sahip olmadığını ortaya koyuyor.