TÜİK verileri: Yılın üçüncü çeyreğinde gerçek işsizlik yüzde 29,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.