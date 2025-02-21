TÜİK, Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının dördüncü çeyreğinde Ekim-Aralık döneminin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüzölçüm yüzde 16,5 azaldı.

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 52,4 milyon metrekare iken; bunun 28,4 milyon metrekare'si konut, 12,1 milyon metrekare'si konut dışı ve 11,9 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 36,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüzölçüm yüzde 13,3 arttı.

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Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 42,4 milyon metrekare iken; bunun 23,5 milyon metrekare'si konut, 9,6 milyon metrekare'si konut dışı ve 9,2 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2024 yılı dördüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 30,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.